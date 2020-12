Brand in Poolse super in Ophelialaan

Aalsmeer – Vannacht, maandag 7 op dinsdag 8 december, is rond half drie brand uitgebroken in de Poolse supermarkt in de Ophelialaan. Volgens getuigen is er eerst een explosie geweest, waarna de brand ontstond. Ook is er een auto in brand geraakt.

De brandweer is met veel voertuigen uit de regio aanwezig geweest om de grote brand te blussen. Omstreeks 6.30 uur is ook de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) ter plaatse gekomen.

Verschillende woningen zijn ontruimd. Bewoners hebben zelf voor opvang kunnen zorgen. De supermarkt en de woning boven de winkel zijn ernstig beschadigd geraakt. Twee personen zijn ter plaatse door het ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar een ziekenhuis vervoerd te worden. Een kat heeft de brand niet overleefd.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Enkele uren na de brand in Aalsmeer is een explosief ontploft in een Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther. Ook hier is de schade groot en moesten mensen geëvacueerd worden. Beide supermarkten vallen onder de keten Bierdronka. Mogelijk zijn de branden aangestoken door dezelfde daders.

Foto: Marco Carels