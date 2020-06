Brand in kas op Aalsmeerderweg

Aalsmeer – Aan de Aalsmeerderweg is zondag 21 juni omstreeks negen uur in de avond een flinke brand uitgebroken. Toen de politie en brandweer ter plaatse kwamen, werden hoge vlammen gezien in een oude plantenkas.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onbekend. Er volgt een onderzoek. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Bij de brand kwam een flinke hoeveelheid rook vrij. In Amstelveen werd in de wijken Westwijk, Middenhoven en Groenelaan geklaagd over een brandlucht.

De brandweer heeft het vuur in de oude kas geblust. Omliggende kassen hebben geen brandschade.

Foto’s: VTF