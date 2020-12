Aalsmeer – Op de Rietwijkerdwarsweg werd donderdag 31 december rond elf uur in de ochtend een brand gemeld in een vrachtwagen. Meerdere brandweervoertuigen uit Amstelveen en Aalsmeer zijn ter plaatse gegaan. Er bleek brand te zijn ontstaan in een machine, die naast de vrachtwagen stond. Vermoedelijk is de brand begonnen in een accu van die machine en zijn vlammen overgeslagen naar de vrachtwagen. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor de schade beperkt is gebleven.

Foto: VTF