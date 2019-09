Braderie in Centrum: Af en toe regen, maar gezellig

Aalsmeer – Gezellig en druk was het zaterdag 7 september tijdens de braderie in de straten in het Centrum. De bezoekers en de standhouders moesten helaas wel enkele flinke regenbuien trotseren. Net voor aanvang om 10.00 uur kwam het water in flinke hoeveelheden naar beneden en rond twee en om vier uur moest opnieuw geschuild worden bij de kramen om niet nat geregend te worden. Gelukkig waren alle winkels ook open en hier werd tijdens de buien flink gebruik van gemaakt. Gezellig even een rondje binnen en kennis maken met het aanbod.

Het foodplein.

De braderie in de Zijd-, Dorps- en Schoolstraat trakteerde op een gevarieerd assortiment, van puzzels, muziekinstrumenten, boeken en kunstwerken tot kleding, sieraden en tassen. Aan de innerlijke mens was ook ruimschoots gedacht. Heerlijke aardbeien, ijs om te smullen en allerlei hartige lekkernijen en verfrissende drankjes op het tot foodplein omgetoverde Molenplein.

Potje schaken tijdens de braderie.

Ook diverse verenigingen en stichtingen gaven acte de présence. Bij SPIE kon een opdracht ‘gespot’ worden voor de Pramenrace en leuke hebbedingetjes gekocht worden, met leden van de schaakvereniging kon een ‘potje’ geschaakt worden, bij de Tiflo hingen de marshmallows boven het vuur en onder andere de atletiekvereniging verkocht stukjes ‘oude atletiekbaan’ om gelden bijeen te vergaren voor het nieuw te bouwen clubhuis bij de onlangs gerenoveerde atletiekbaan.

Leden van scoutinggroep Tiflo.

Al met al een leuke, maar ietwat natte start, van feestmaand september in Aalsmeer.

Een bloemetje voor thuis.

Koopje ‘scoren’ op de braderie.

Foto’s: www.kicksfotos.nl