Bovenbouw van Barende Brug komt terug

Aalsmeer – Dinsdag 20 november heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Barende Brug aan de Dorpsstraat te renoveren en de oorspronkelijke hamei (bovenbouw) weer terug komt op de brug.

De gemeente is bezig met het onderhoud aan diverse bruggen. Zo ook de Barende Brug. Het uitgangspunt hierbij is om de brug in oorspronkelijke staat te herstellen.

Wel zal de brug enkele aanpassingen krijgen in de constructie zodat de brug voldoet aan huidige richtlijnen en regelgeving. Door deze aanpassingen kan al het verkeer weer veilig gebruik maken van de brug. De bestaande hamei wordt hersteld en waar nodig worden onderdelen vervangen. Daarna komt de hamei weer terug op de brug. Ook de voetgangersbrug wordt vervangen door een nieuw exemplaar.

Beeldbepalend

Wethouder Robert van Rijn: “We willen Aalsmeer veilig en goed bereikbaar houden. Daar hoort ook het onderhoud van onze bruggen bij. Mooi is dat we de beeldbepaalde hamei weer terug plaatsen op de brug. Hiermee wordt de brug weer in ere hersteld.”

De planning is dat de aanbesteding/gunning kan plaatsvinden in de eerste helft van 2019. De geplande uitvoering van de werkzaamheden zijn vooralsnog in de tweede helft van 2019. Deze planning wordt aangepast als er tegelijkertijd ook werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg zijn.