Bouwmaterialen voor Oekraïne

Aalsmeer – De Stichting Help Oekraïne zamelt goederen in om vluchtelingen uit dit door oorlog geteisterde land te helpen. Kleding, voedsel en diverse andere spullen waar om gevraagd wordt, worden ingezameld, opgeslagen en vervolgens vervoerd naar verschillende gebieden waar gevluchte inwoners bivakkeren. Ook het vervoer regelt deze stichting zelf. Er hebben al enkele transporten met succes plaatsgevonden, maar spullen blijven nog steeds hard nodig. Nu om te overleven, maar straks ook om het land weder op te bouwen.

Bij het opruimen van de loodsen dachten medewerkers van bouwmarkt Blauwhoff meteen aan de stichting Help Oekraïne. De oorlog is weliswaar nog aan de gang, maar langzaam gaat het land ook weer opgebouwd worden en dan zijn bouwmaterialen hard nodig. Besloten werd de overtollige materialen niet weg te gooien, maar te doneren aan Oekraïne. Er is contact opgenomen met de stichting die uiteraard blij reageerde op deze donatie. Mike Multi heeft namens Help Oekraïne de spullen in ontvangst genomen en tijdelijk opgeslagen in zijn bedrijf.

Maar liefst zestien pallets staan klaar om vervoerd te worden en Oekraïne te helpen bij de wederopbouw na de oorlog.