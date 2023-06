Botsing op fietspad naast Burg. Kasteleinweg

Aalsmeer – Op het fietspad van de Burgemeester Kasteleinweg ter hoogte van het viaduct van de Baanvak zijn vrijdag 9 juni rond negen uur in de ochtend een fietser op een e-bike en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen.

Diverse omstanders uit de naastgelegen flat en iemand op de fiets, beiden EHBO’ers, schoten meteen te hulp.

Ook een automobilist, die op de Burgemeester Kasteleinweg reed en de aanrijding zag gebeuren, schoot te hulp. De ambulance-medewerkers hebben, na hun aankomst, de hulp overgenomen.

Ook de politie kwam ter plaatse. Agenten hebben enige tijd het fietstpad afgesloten gehouden om de hulpverleners de ruimte te geven en om nader onderzoek te doen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend.

Beide personen, zowel scooterrijder als fietser, zijn in een ambulance behandeld, of ze naar het ziekenhuis zijn vervoerd voor verdere hulp is onbekend. Zowel de scooter als de fiets zijn door de aanrijding flink beschadigd.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen