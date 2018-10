Botsing fietser en scooter

Aalsmeer – Een fietser en een snorscooter zijn dinsdag 30 oktober rond kwart over acht in de ochtend in botsing gekomen op de kruising Burgemeester Kasteleinweg met de Oosteinderweg.

Een ambulance is ter plaatse gekomen voor de betrokkenen. Geen van hen hoefde uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht te worden. Behandeling ter plaatse bleek voldoende.

Beide voertuigen zijn licht beschadigd geraakt. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk is de vele regen de oorzaak van het ongeval. De politie doet nader onderzoek.

Foto: VTF / Laurens Niezen