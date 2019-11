Boot op trailer en aanhanger gestolen

Aalsmeer – In de avond of nacht van zaterdag 3 op zondag 4 november is een boot op een trailer gestolen uit een loods bij een woning aan de Aalsmeerderweg, hoge nummering. De speedboot met nummer 1141YR was voorzien van een kortstaart buitenboordmotor van het merk Mercury.

Op donderdag 31 oktober is tussen half drie en tien over vier in de middag een aanhangwagen gestolen vanaf de Oude Spoordijk. De aanhanger is van het merk ‘Alko’, grijs van kleur en was voorzien van het kenteken 94-VV-GL. Het serienummer van de aanhanger is A148723.

Getuigen of inwoners die meer informatie hebben over de diefstallen, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.