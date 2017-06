Boomtak breekt af en beland op auto

Aalsmeer – Op het parkeerterrein aan de Kleine Noorddijk in Amstelveen, naast de camping in het Amsterdamse Bos, is woensdagmiddag 7 juni rond 17.45 uur een grote boomtak op een auto beland.

De auto verdween grotendeels tussen de bladeren. De brandweer moest er aan te pas komen om de tak te verwijderen. De schade aan de auto viel uiteindelijk mee. De bestuurder is gelukkig niet gewond geraakt.

Voor zover bekend valt de schade door de harde wind in Aalsmeer reuze mee. Er hebben geen grote ongevallen plaats gevonden. Wel zijn veel takken uit bomen gewaaid. De vernieuwde dijk langs de Westeinderplassen doet zijn werk prima. Geen lekkages, slechts overspattend water door hoge golven. Hiervan maakten enkele geoefende surfers overigens dankbaar gebruik van. Ze gingen ‘keisnel’ over het water. Heel spectaculair!

Foto: KaWijKo Media, Vivian Tusveld