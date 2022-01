Bomen omgewaaid door storm Corrie

Aalsmeer – Storm Corrie laat flink van zich horen en zien deze maandag 31 januari. De brandweer van Aalsmeer stond met een flinke eenheid paraat om hulp te bieden waar nodig. De eerste uitruk was even voor half tien in de ochtend: Stormschade op de Kudelstaartseweg. Een boom was niet bestand tegen de harde wind, was omgewaaid en op de weg terecht gekomen. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en van de rijbaan gehaald. De gemeente gaat de restanten opruimen.

Rond half twaalf kreeg de brandweer een tweede melding. Bij Yuverta Groenstrook in de Jac. P. Thijsselaan, hoek Linnaeuslaan, had storm Corrie nog een boom neergehaald. De boom belandde op een schuur van de school. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. De omgeving rond de boom is afgezet. Als de storm is uigeraasd zal de Populier worden weggehaald.

Fotograaf: VLN Nieuws