Bomen om en veel takken op wegen door storm

Aalsmeer – De zwaarste storm ooit gemeten, wordt Poly genoemd die gisteren, woensdag 5 juli, over delen van Nederland trok. Code rood werd gegeven en in ochtend werd hiervoor gewaarschuwd via NL Alert. Ook in Aalsmeer en omgeving heeft de storm flink huis gehouden.

Op diverse wegen lagen bladeren en takken, vlogen dakpannen van woningen en waren bomen niet bestand tegen de harde wind. Onder andere op de Aalsmeerderweg zijn enkele bomen omgewaaid. Er zijn bij de politie, brandweer en gemeente diverse meldingen gedaan van gevaarlijke situaties op wegen door onder andere takken op de weg en weggewaaide voorwerpen. De brandweer is diverse malen in actie gekomen om afgebroken takken van bomen van de weg te halen, onder andere in de Ophelialaan en op de Zwarteweg heeft de storm behoorlijk om zich heen geraasd.

Het nieuwe Waterfront heeft de storm doorstaan. Hoge golven beukten op de dijk, het opspattende water bereikte zelfs de weg, maar er is geen noment geweest dat gevreesd moest worden voor een doorbraak. De schade door Poly is aanzienlijk, het groen is behoorlijk door elkaar geschud, maar tot zover bekend hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De Meerlanden is inmiddels met veegwagens volop in touw om het gevallen groen en de vele takken op te ruimen.

Foto’s: VLN Nieuws – Laurens Niezen