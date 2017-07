‘Klussen’ op oude VVA-terrein

Aalsmeer – Er wordt hard gewerkt op en rond het voormalige VVA-terrein aan de Dreef. Het gebied wordt bouwrijp gemaakt voor te realiseren fusieschool Triade en er zijn woningen gepland. Deze huizen laten nog even op zich wachten, het proceduretraject zit nog in het begin stadium, maar voor de fusieschool gaat binnenkort de eerste paal de grond in. Het terrein wordt bereikbaar gemaakt voor bouwverkeer via de Dreef en hiervoor moeten diverse bomen wijken. Sinds maandag 17 juli is met deze ‘klus’ een aanvang gemaakt. Een groot aantal Populieren is al gerooid en verwerkt. De dikke stammen blijven voor hergebruik, de takken en de bladeren worden fijn gemalen in de versnipperaar.

Afgelopen dinsdag 18 juli werd een boom op de hoek bij de rotonde neergehaald. Het fietspad bij de kruising was tijdelijk even niet bruikbaar. De takkenbos versperde de weg. De fietsers lieten zich hier niet van de wijs brengen en vervolgden hun rit via de rijweg. Voor auto’s was dit even incalculeren, maar het is goed gedaan. De versperring was ook maar van korte duur.

Op het voormalige VVA-terrein wordt overigens niet alleen maar geruimd. De oude kantine wordt momenteel nieuw leven ingeblazen. Het wordt het clubhuis van Buurtvereniging Hornmeer en leden en vrijwilligers hebben onder andere de kwasten ter hand genomen om het leuke, vierkante gebouwtje weer een ‘smoel’ te geven. Deze zomermaanden gaat hard gewerkt worden, zodat het kaartseizoen vanaf september voortaan aan de Dreef kan plaatsvinden. Blijft er nog een ‘probleem’ over: Waar moet de Biljartvereniging heen als het buurthuis aan de Roerdomplaan gesloopt wordt? Deze zoekactie loopt nog (steeds)!