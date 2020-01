Bomen en mozaïek in Flower Art Museum

Aalsmeer – Vanaf 26 januari zijn in het Flower Art Museum in Aalsmeer twee nieuwe tentoonstellingen te zien. In ‘Bomen in Beeld’ brengen kunstenaars op verschillende manieren de schoonheid en kracht van bomen tot uitdrukking. Daarnaast biedt ‘Bloem, de natuurlijke verleider’ een verrassend kijkje in de kleurrijke wereld van de mozaïekkunst. Beide exposities zijn tot en met 5 april elke vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken.

Bomen zijn niet alleen de ‘longen van de aarde’, ze staan ook voor rust, tijdloosheid en bezitten een grote esthetische waarde. Bomen staan symbool voor kracht en wijsheid, maar ook voor mysterie, kwetsbaarheid en verbinding. Elk seizoen bieden ze een andere, boeiende aanblik. Daarmee zijn bomen niet alleen een bron van leven, maar ook een eindeloze inspiratiebron voor de verbeelding van de mens.

In de tentoonstelling ‘Bomen in Beeld’ zetten kunstenaars de boom op een voetstuk. Van driedimensionale bomen van draad tot indrukwekkende installaties van vilt en leem, en van sfeervolle fotografie tot een echte boom om in weg te dromen. Aan deze tentoonstelling wordt deelgenomen door Iris Hartman, Gerard Heijmen, Zsuzsanna Györgyövics, Jacqueline van Kester, Edward Otten, Anna J. van Stuijvenberg en Anne-Riet Vugts.

Het museum vraagt bij deze tentoonstelling aandacht voor het werk van Trees for All. Deze stichting draagt bij aan een gezond klimaat door het planten van bomen en het beschermen van bossen. En dat is, met de recente bosbranden in de Amazone en Australië op het netvlies, belangrijker dan ooit.

Dutch Kiss- Jeanine Gerlofsma.

Mozaïek

De tweede tentoonstelling, getiteld ‘Bloem, de natuurlijke verleider’, stelt een kunstvorm centraal met een lange traditie: mozaïek. Bij mozaïeken wordt een afbeelding opgebouwd uit grote aantallen gekleurde steentjes of glas. Bloemen en de natuur lenen zich bij uitstek als onderwerp voor dit kleurrijke werk. In het Flower Art Museum is werk te zien van (gast)leden van het Mozaïekgilde, een vereniging van professionele kunstenaars uit heel Nederland.

Aan de hand van verschillende technieken tonen zij dat mozaïek als kunstvorm ook in deze tijd volop in beweging is en talloze mogelijkheden biedt qua vorm en expressie. De deelnemende kunstenaars zijn Monique Boncz, Henny Borra, Elsbeth Fokker, Jeanine Gerlofsma, Lily van Nunen, Nanne Wilders en Diklah Zohar.

Naast de groepstentoonstellingen presenteert het museum twee (bloem)kunstenaars met een groeiende reputatie. De fotocollages van Aleksander Willemse knallen van de muur en hebben een hoog ‘feel good’ gehalte. Van Joris Kuipers worden wandreliëfs en installaties getoond; zijn opbollende wolken, mineralen en bloeiende bloemen weerspiegelen de vitaliteit van de natuur. Ook het werk van kunstenaarscollectief Tropisme is in het museum te bekijken.

Luca’s arm of love – Aleksander Willemse.

De tentoonstellingen beginnen zondag 26 januari en duren tot en met 5 april. Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer (tegenover de watertoren). Openingstijden: vrijdag tor en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor groepen ook op afspraak. Entree is 6 euro per persoon, kinderen t/m 14 jaar gratis. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Boombed – Edward Otten.