Boerderijquiz op Boerenvreugd

Aalsmeer – Zin in een leuk uitje deze kerstvakantie? Kinderboerderij Boerenvreugd presenteert een boerderijquiz. Op het terrein zijn informatieborden te vinden met uitleg over de dieren en hun verblijf.

De kinderen kunnen op zoek gaan naar deze borden. Op deze borden staat een nummer en bij ieder nummer hoort een vraag. Alle vragen hebben te maken met de bewoners van Boerenvreugd. Zo kunnen de kinderen al spelend leren over de dieren op de kinderboerderij.

Het quizformulier is gratis verkrijgbaar in de boerderijwinkel. Boerenvreugd aan de Beethovenlaan is op zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 16.30 uur. Op oudejaarsdag gaat de kinderboerderij dicht om 16.00 uur en op 1 januari blijft het toegangshek de hele dag dicht. Ook beide kerstdagen is Boerenvreugd gesloten.

Foto: Kinderboerderij Boerenvreugd