Boekpresentatie ‘Onder gepensioneerden’

Uithoorn – Veel belangstellenden waren donderdagavond naar het Venstra café gekomen om de boekpresentatie van het nieuwste boek van Jaap Kranenborg ‘Onder gepensioneerden’ bij te wonen. De schrijver werd in de sfeervolle Amstelveense boekhandel geïnterviewd over zijn laatste pennenvrucht door Alexandra van Dam en Arthur Preusterink, de makers van de podcast ‘Zoeken naar Boeken’.

Op een humoristische manier schrijft Jaap over het gepensioneerde leven, maar hij probeert niet bewust grappig te zijn, vertelde hij desgevraagd. Het is gewoon zijn manier van naar het leven kijken dat bij lezers een glimlach op het gezicht brengt.

In zijn boek reflecteren twaalf deelnemers van de cursus ‘Wat te doen met je pensioen?’ op hun eerste pensioenjaren. Iedereen gaat op zijn eigen wijze om met die levensfase. De één schrijft zijn memoires, maar zijn partner is niet blij met alle verhalen over oude liefdes uit het verleden die dan boven komen.

Lifter

De ander probeert met verstrekkende gevolgen zijn jeugdige avonturen als lifter te herbeleven en de volgende vertrekt naar Thailand in de hoop dat het leven daar beter is. Jaap las een paar stukjes voor uit eigen werk en daaruit bleek wel dat de hoofdpersonen heel verschillend reageren, waardoor ze hier en daar wat herkenning in het publiek opriepen.

Eerder schreef Jaap ‘De ontgroening van een eerstejaars gepensioneerde’. Dat boek had meer autobiografische elementen dan het tweede over het gepensioneerde leven, hoewel sommige anekdotes ook dit keer uit zijn eigen leven voortkomen.

Een onderwerp dat in beide boeken terugkomt is vogels. Jaap beaamt dat hij graag in de natuur is en daarover schrijft hij regelmatig een column in deze krant. Het rustige tempo van het boek past goed bij de oudere doelgroep en deed sommige aanwezigen al verlangen naar hun pensioen. Maar het boek is zeker ook interessant voor een breder publiek.

‘Onder gepensioneerden’ is geen vervolg op zijn vorige boek en is los van elkaar te lezen. Na afloop van de boekpresentatie nam Jaap rustig de tijd om de aangeschafte boeken te signeren en een praatje te maken. ‘Onder gepensioneerden’ is verschenen bij Spectrum boeken en is te koop bij de lokale boekhandels.