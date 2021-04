Boekenkastje vrolijke aanwinst in Seringenstraat

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Regelmatig loop ik door de Seringenstraat en dan overkomt het mij nogal eens dat ik moet denken aan Coq Scheltens. Verbonden door de kunst spraken wij elkaar regelmatig. Ik had bewondering voor haar levenslust en haar kijk op het leven. Met de Seringenstraat had zij een soort haat liefde verhouding. In oude staat werd de straat door haar gekoesterd, zij bedacht ludieke acties die haar naam en faam eer aandeden. Totdat de nieuwbouw begon, vanaf dat moment was het over met de liefde. Zij reageerde regelmatig op een wijze die haar niet vreemd was, want Coq was er één die regelmatig op de barricade stond en zich deed gelden. Haar lichamelijke situatie leek haar niet te deren. In haar scootmobiel was zij de koningin van het centrum! Vanaf de bouw had zij geen goed woord over voor de inrichting.

Het verschil van sfeer die de nieuwe huizen uitstraalden en de plaats innamen van de huisjes, zo goed passend van wat ooit een grindstraatje, het was voor haar een niet te overbruggen situatie. De kleur gevels: “Vreselijk!” Wat had zij daar toch een steeds terugkomend commentaar op. In haar ogen hoorde de Seringenstraat in vernieuwde staat niet in het centrum van haar Aalsmeer. Zelf dacht ik, als echte polderaar: ‘Coq laten wij nog even afwachten, wie weet valt het allemaal wel mee.’ Inmiddels is Coq alweer jaren geleden overleden en ik ben er van overtuigd dat nog heel veel – voornamelijke de oudere bewoners – haar in ere houden, tenslotte liet zij een aardige erfenis achter met haar tekeningen, boeken en vele herinneringen.

Coq had niet altijd gelijk, maar ik ga wel steeds beter begrijpen wat zij bedoelde toen zij haar misnoegen uitte over de Seringenstraat. Zij had in zoverre gelijk dat het niet echt een vrolijke straat is geworden, ondanks alle moeite die er gedaan wordt door deze op te fleuren met bloembakken waarin begonia’s, bloemende narcissen, krokussen, blauwe druifjes en planten rond de bomen bloeien.

Op de één of andere wijze blijft het een rommelige straat, het is net alsof de wind al het vuil van de omgeving naar de Seringenstraat stuwt. Maar van de week kwam ik aan de gevel aan de evenkant een boekenkastje tegen. Voor mij een vrolijke ontdekking en ik dacht op dat moment meteen aan Coq. Dit zou zij geweldig gevonden hebben. De boekenkastjes is een leuk initiatief, ook te zien in andere wijken in Aalsmeer. Het maakt de Seringenstraat in ieder geval een beetje levendiger, zoals Coq dat zo graag gezien had.