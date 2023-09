Boekenbal Uithoorn voor herhaling vatbaar￼

Uithoorn – Het Boekenbal Uithoorn zaterdagavond was een overweldigend succes. Alle gasten werden hartelijk verwelkomd door Reinilidis Duivenéédewitt, terwijl ze over de rode loper de Thamerkerk binnenliepen. Op de achtergrond zong Judith Beuse enkele rustige nummers, zodat de bezoekers kennis konden maken met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee. Schrijvers en dichters uit de hele regio Amstelland waren aanwezig. Ambassadeursvrouw Reinilidis praatte de avond op humoristische manier aan elkaar en introduceerde de sprekers. De avond werd geopend met een gedicht van dorpsdichter en voorzitter van het Cultuur Platform Uithoorn de Kwakel Peter Borghaerts. Verder werden er gedichten voorgedragen door onder andere Amanda ten Cate, Marcel Harting en voormalig dorpsdichter Gerardo Insua Teijeiro, die met zijn vrouw uit Groningen was gekomen voor het Boekenbal. Spoken word artist Nikki Verhoeven kreeg de zaal muisstil met haar optreden, zelfs Reinildis was even sprakeloos.

Professionals

Tussen de optredens door konden mensen op de foto bij de mobiele fotobooth. Veel gasten maakten daar gebruik van en gingen even samen op de foto, die gelijk werd geprint en als leuke herinnering mee naar huis kon worden genomen. Directeur van uitgeverij Blossom Books Myrthe Spiteri en schrijfcoach Door de Flines werden op het podium geïnterviewd over het schrijfproces en het tot stand komen van een boek. Ook was er een tafel van drukkerij EPS uit Amsterdam en vertaalster Renée Zwijsen die vragen konden beantwoorden van beginnende schrijvers. Daarna werd door bibliothecaris Caroline Heijlman de lokale boekenkast onthuld. In de bibliotheek in Uithoorn komt een speciale kast met alle boeken van Uithoornse schrijvers, een mooie samenwerking met het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn om lokale auteurs in de schijnwerpers te zetten.

Award

Bij binnenkomst hadden de mensen een lijst met ingezonden zinnen uit eigen werk gekregen, waaruit ze hun twee favorieten konden kiezen. De meeste stemmen gingen naar de zin van dichteres Jetty Dijkema. Zij kreeg uit handen van burgemeester Pieter Heiliegers een certificaat en de Amstel Life Boek Award 2023, een beeldje genaamd Doorzettingsvermogen, uitgereikt. Daarna zette dj Jordy van Jomo productions de muziek harder en konden de voetjes van de vloer, wat sommigen zich geen twee keer lieten zeggen. Anderen gingen liever buiten verder kletsen of vertrokken naar huis. Na afloop kregen de gasten een goodiebag mee met onder andere boekenleggers, een kortingsbon van Brownies&Downies Uithoorn en iets lekker van AH Zijdelwaardplein. De reacties waren lovend. “Een traditie is geboren”, reageerde een enthousiaste bezoekster, dus wellicht dat het feest volgend jaar weer georganiseerd zal worden.

Het Boekenbal had niet plaats kunnen vinden zonder alle sponsors zoals de Rabobank, het Initiatievenfonds Uithoorn, Stichting Amstel Idee, Cultuur Platform Uithoorn de Kwakel, Duo Plant en SPUK. Het Boekenbal werd georganiseerd door het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn in samenwerking met Cultuur Platform Uithoorn de Kwakel en De Thamerkerk Bruist.