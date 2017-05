Boek van de Week

Alles voor het moederland – Michel Krielaars

Aalsmeer – Het Boek van de Week is ditmaal van Michel Krielaars (1961), chef Boeken van NRC Handelsblad en voormalig correspondent in Rusland. Eerder schreef hij ‘Het brilletjes van Tsjechov’, waarover hij in Aalsmeer een drukbezochte lezing gaf en waarmee hij de Bob den Uyl Prijs won voor het beste journalistieke reisboek.

In zijn nieuwe boek ‘Alles voor het moederland’ is Rusland wederom het onderwerp en gaat hij in op de Stalinterreur ten tijde van de vermaarde schrijvers Isaak Babel en Vasili Grossman.

Naar aanleiding van Stalins ideeën over het toekomstige Rusland schilderde Joeri Pimenov Het nieuwe Moskou, dat een tijd verbeeld van vrouwenemancipatie, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Net zoals Pimenov geloofden velen dat voor de nieuwe Sovjetsamenleving offers gebracht moesten worden. Onder hen bevonden zich de Russische-Joodse schrijvers Isaak Babel en Vasili Grossman. Zij waren enthousiast over het nieuwe Rusland en waren blind voor de door Stalin begane wreedheden.

Zo kon het gebeuren dat er in 1937 zo’n 800.000 Sovjetburgers met een nekschot werden geëxecuteerd, 1,7 miljoen werden gearresteerd, 350.000 naar strafkampen werden verbannen. Pas toen Babel en Grossman niet meer konden schrijven wat ze wilden en ze merkten dat de werkelijkheid van het communisme niet strookte met hun eigen idealen, raakten ze ontgoocheld.

Aan de hand van hun bewogen levens schetst Krielaars een beeld van een meedogenloze wereld, waarin het vermoorden van onschuldige burgers een gewone zaak was en het individu kapot werd gemaakt.

344 pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij Atlas-Contact