Boek ‘Vrouw van eer’ gaat hele wereld over

Aalsmeer – “Het is fantastisch dat mijn verhaal over de cokesmokkel vanaf de Aalsmeerse bloemenveiling de hele wereld overgaat”, zo vertelt schrijfster Jessica de Jong tijdens een interview in het Indian Grill Restaurant aan de Dorpsstraat. “Zelfs in het Indiase Mumbai lezen ze inmiddels mijn roman.” Maar vooral in Italië en het Verenigd Koninkrijk maakt ‘Vrouw van eer’ furore. Want Jessica heeft als eerste in Nederland haar roman laten vertalen met ChatGPT, waardoor de avonturen uit Aalsmeer opeens een internationaal publiek hebben. “Internationale lezers hebben veel waardering voor de mooie beschrijvingen en spannende verhaallijn”, zegt De Jong. “De Nederlandse literatuur is toch vooral bekend van uitgebeende en kale zinnen, waar ze in Italië wel pap lusten van romantiek en sensualiteit, maar ook van bruut geweld.” De Jong, die ook in Italië heeft gewoond, voelt zich dan ook thuis in dit warme land.

IJzingwekkende roman

Het weer is nu juist wat druilerig als we haar spreken. De eerste sneeuwvlokken dwarrelen neer, maar blijven vandaag nog niet liggen. Het is net alsof het sneeuwlandschap uit haar roman ‘Vrouw van eer’ even zijn gezicht laat zien. In die ijzingwekkende roman moeten Rocco en Lente een lading rozen vanaf de bloemenveiling naar Milaan rijden, terwijl ze niet weten dat achterin kilo’s coke liggen verborgen. In een sneeuwstorm op de Gotthard moeten ze hun achtervolgers afschudden.

Bloemen en maffia

“Het verhaal dat de Italiaanse maffia door ingrijpen van de politie uit Aalsmeer is verdwenen, zette mijn fantasie in vuur en vlam”, zegt De Jong. “Uit mijn Italiaanse jaren weet ik dat de maffia jarenlange ervaringen heeft om ondergronds te gaan, dus ik vroeg me af hoe het zou zijn als de infiltratie gewoon is doorgegaan. Rozen, coke en maffia zijn prachtig materiaal om een verhaal op te baseren. Een roos is prachtig, maar je kan je er ook pijnlijk aan prikken.” In het verhaal beleven de Italiaanse chauffeur en de Nederlandse liftster Lente spannende avonturen als tegenstanders proberen de lading te kapen. Vanuit Aalsmeer stuurt de Italiaanse maffiabazin Isabella haar handlangers achter Rocco en Lente aan. Die tegenstanders zijn maffiabazen van een Indiase clan uit Keulen, mede daarom hebben we afgesproken in dit restaurant. Ze neemt een hap van haar Lamb Tikka Masala, een pittig gerecht. “Mijn roman is ook heel scherp”, vertelt ze met een lach. “De wereld is inmiddels een dorp. Dus Italianen, Indiërs, Duitsers, Russen en Nederlanders strijden om de hegemonie van de drugsmarkt. Daar heeft iedereen last van, ook in Aalsmeer.” Haar boek dient ook als waarschuwing voor al het geweld, zegt ze. “Het mooie van bloemen is hun kwetsbaarheid”, vervolgt ze. “Als je ze niet verzorgt, verwelken ze. Zo is het in mijn ogen ook met de maatschappij. Als we niet met zijn allen opletten, laten we de criminaliteit in onze samenleving doordringen. Vandaar dat ik in mijn boek ook vertel over gruwelijke daden die echt hebben plaatsgevonden, zoals het versnipperde lijk in het bollenveld of de gevonden romp van een Russische kunsthandelaar in het IJsselmeer. Soms zeggen lezers tegen me, zo erg is het toch niet echt, maar dan laat ik de kleine berichten uit de krant zien en snappen ze dat mijn fictieverhaal ook het echte leven toont.”

Vrouwenonderdrukking

Tijdens het toetje, een Indiase griesmeelpudding, wil ze graag nog één ding kwijt. “Vrouw van eer is ook een aanklacht tegen vrouwenonderdrukking. Vrouwen zijn nog altijd te vaak slachtoffer van foute mannen en betalen dat met een hoge prijs. Soms vinden lezers het rottig om te lezen hoe een vrouw wordt misbruikt. Maar ook dan moet ik ze vertellen dat de werkelijkheid voor sommige vrouwen nog naarder is.’” Het is pikdonker maar inmiddels wel droog als we naar buiten lopen. Om de hoek in de Zijdstraat liggen bij de Bruna haar boeken zowel in het Nederlands als het Engels in de winkel. In de bibliotheek aan de Marktstraat zijn de exemplaren van haar roman telkens uitgeleend. “Aan het einde van mijn boek is het na al het leed ook donker, maar wordt één van de criminele hoofdrolspelers ook in de maling genomen. Dat moet onze houvast zijn.”

Foto: Omslag boek ‘Vrouw van eer’ van Jessica de Jong (foto aangeleverd).