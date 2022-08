‘Bob out of the Box’ toont een keur aan kunst

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 17 en zondag 18 september wordt het ongetwijfeld een gezellige drukte op het tuinpad van Bob van den Heuvel. Getoond wordt een keur aan kunst van de meest uiteenlopende disciplines. De presentatie van de kunstenaars is zeker niet alledaags te noemen en ook de directe omgeving gaat een belangrijke rol meespelen.

Fantasie prikkelen

De kleurpotlood tekeningen van Roos de Lange worden in het huis van Bob tentoongesteld. Haar fabuleuze techniek dwingt bij kunstliefhebbers altijd respect af. Hoe zij het karakter van een verweerde muur weet te verbeelden en in één van haar getekende huisjes – specifiek voor de Midden Beemster – zou je zo willen wonen. In het verstilde kerkinterieur van de vele kerkjes – te vinden in haar geliefde polder – voel je de behoefte op een van de bankjes even tot rust komen. Roos weet de fantasie van de kijker zo te prikkelen dat je los kunt komen van het dagelijkse haastige bestaan. Roos maakt een gedroomde wereld tot realiteit.

De laat negentiende eeuwse Amerikaanse spotprenten – ooit in de jaren zestig van de vorige eeuw gevonden in een New Yorkse boekwinkel en door Galerie Mokum meegenomen naar Amsterdam – zijn een waar collectors-item. Zij vormen een grote tegenstelling met de prachtige tekeningen van Roos. Deze pagina’s uit boeken worden ook op totaal andere wijze gepresenteerd.

Spontane vrolijkheid

Dan zijn er de fraaie zeefdrukken van Frans de Haas. Zijn voorstellingen stralen een spontane vrolijkheid uit en vanzelf is ook hier weer sprake van een bewonderenswaardige techniek. Deze zouden heel goed tot hun recht komen in kinderkamers, op basisscholen, in wachtkamers van artsen of fysiotherapeuten. Kinderen op jonge leeftijd in aanraking laten komen met kunst is van waarde evenals dat kunst op de werkvloer thuis hoort! Ook de presentatie van deze niet ingelijste werken wordt een uitdaging. En wat te denken van de laatste nog te verkrijgen etsen van de helaas overleden kunstenaar Herman Gordijn.

Daar waar Bob naar gezocht heeft, wist hij te vinden. In dit kunstweekend laat hij nieuwsgierigen op zijn tuinpad kennismaken met de grote verscheidenheid waaraan de kunstwereld zo rijk is. Op Facebook en Instagram heeft papier-snijkunstenaar Els Hartman een aantal geestige filmpjes geplaatst om de kunstminnaars alvast in de sfeer te brengen van Bob out of the Box.

De locatie is te vinden net voor de bocht van Fort Kudelstaart (Kudelstaartseweg 94). Nieuwsgierige bezoekers zijn beide dagen welkom van 12.00 tot 17.00 uur. Voor fietsen en auto’s is voldoende parkeerplek.