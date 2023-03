Bob in de Bovenlanden: Zomaar een dag

Aalsmeer – In het oosten komt de zon purperrood op en in boomtoppen zingen vogels het hoogste lied. Met loepzuivere noten en de borstjes trillend vanuit hun fragiele lijfjes, proberen de vogeltjes indruk op een paringspartner te maken. Veel vogels zijn al druk bezig materialen te verzamelen voor hun broed-bouwsel. De merel in onze tuin zie ik heen en weer vliegen naar het plekje onder de steiger waar zij ieder jaar haar nest bouwt.

Mijn vriend de reiger

Twee woerden vechten om een eend waarbij ze haar bijna verkrachten; het arme vrouwtje probeert weg te komen als de heren samen in zwaar gevecht om haar zijn. Opeens houdt het gedoe met de vechtersbazen op en zwemmen zij gedrieën relaxt, alsof er niets gebeurd is, door de gracht. Twee verliefde futen, die hun balletachtige paringsdans maken in dit water, negeren zij en verdwijnen richting Grote Poel. Ik geniet nog even van het prachtige schouwspel van de futen.

Mijn vriend de reiger komt aanvliegen vanaf de Poel en landt, zoals gewoonlijk ,pal naast de ark om een visje te vangen bij de doorwaadbare basaltstenen oever. Een groep ganzen komt aanzwemmen en besluit dat er hier te weinig ruimte is om te nestelen voor hun aankomende grote gezinnen. Ook zij kiezen weer het ruime sop van de Westeinder.

De huis-waterkippen worden blijkbaar geprikkeld door al dit voorjaarsgedoe. Het vrouwtje begint de man uit te dagen om haar te bevruchten, wat haar na veel moeite lukt. Tevreden schikt zij, na de daad, haar veren weer in vorm en huppelt naar de kippenvoederbak om een graantje mee te pikken. Het is bijzonder, meestal zie ik dat het mannetje achter het vrouwtje aan rent en vliegt tot hij haar te pakken krijgt, maar hier zijn de rollen blijkbaar omgedraaid.

Rare beesten

Een koetenechtpaar, dat al jaren bij de sluiskom woont, rent ongecontroleerd over het erf en…. de weg. Tijdens hun wilde paringsdrift vergeten ze alles en rennen soms zomaar onder een aankomende auto. Ma koet heeft inmiddels haar tweede echtgenoot, de eerste is platgereden. Op wegen langs het water kom je in deze tijd veel doodgereden watervogels tegen, meestal koeten…. Ik begrijp deze nonchalante wildebrassen niet; ze broeden drie keer per jaar op veel, soms wel twaalf eieren maar hebben nog nooit één van de kleintjes groot gebracht. Pa en ma gaan erg makkelijk met hun kroost om en laten ze snel aan hun lot over. Voor snoeken en roofvogels zijn deze pulletjes dan een makkelijk en smakelijk hapje. Rare beesten….

Koninklijk

In de sluiskom glijden rustig twee zwanen, koninklijk, verkennend door het water. Ieder plekje en hoekje wordt bekeken, gevoeld en betreden, onder water en op de oever. Het lijkt erop dat dit zwanenpaar, op deze luwe plek, een nest wil bouwen. De plaats die zij uitzoeken is goed uitgedacht en met precisie gekozen, ruimtelijk veilig en toch privé. Er worden wat rietstengels afgebroken en pa (of ma) drapeert de takken om zich heen, en de contouren van het nest worden duidelijk. Het lijkt mij indrukwekkend en imponerend om toeschouwer te mogen zijn als dit zwanenechtpaar zou nestelen in de sluiskom. Wie weet besluiten ze te blijven om te broeden, of waren zij hier…. Zo maar een dag….

