Weerzien Bob & Gon: Een geluksmoment!

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zondag 24 oktober voelde het weerzien van alle Bob & Gon liefhebbers als een geluksmoment. Het mocht en kon weer. Op een zondagmiddag naar het theater! Na het zoveelste uitstel kwam Gerard Alderliefste vergezeld door violiste Maria Eldering naar De Oude Veiling. Haar rol was beperkt maar wat een mooi spel. De schrijver en verteller Sylvester Hoogmoed vulde met zijn uitgebreide kennis de zinnen van Gerard aan. Het werd een middag over een prachtige ontroerende vriendschap tussen Ramses Shaffy en Gerard Alderliefste. Verteld, bezongen, gespeeld en verbeeld waardoor Ramses weer even onder ons was. Zijn teksten blijken tijdloos, zijn uitspraken en gedachten weergaloos. Gitarist en zanger Alderliefste speelde tien jaar lang samen met Ramses en wanneer hij na een voorstelling thuis kwam, werd voor het slapen gaan eerst nog even iets geschreven over de belevenissen van de dag. Wat een geluk dat dit zo zorgvuldig is bijgehouden en uiteindelijk leidde tot een prettig te lezen boekje.

Vele verrassingen

Aan de hand van de hoofdstukken, werden de hoogtepunten van ieder jaar verteld. Want met Ramses op stap gaan zorgde altijd voor vele verrassingen. Ten eerste was er nogal wat geduld nodig, maar Gerard kende het recept: Spreek twee uur eerder af, zorg voor lekker eten zoals paling, ossenworst en vooral heel veel kroepoek. Bescherm hem maar betuttel hem nooit. De liefdevolle hilarische anekdotes maakten Ramses tot de mens, zanger en acteur zoals zijn fans hem zo graag zagen. Zijn zeker niet eenvoudige jeugd heeft hem behoorlijk parten gespeeld. Hij was een moeilijke puber maar het pleeggezin en zijn muzikale talent hebben hem gered.

Liesbeth List

Het was bij de vierde ontmoeting met Ramses dat ook Liesbeth List ten tonele verscheen. In 2005 is er een opname van een spontaan optreden, het gaat al niet meer echt goed met hem, de bezorgdheid van de vrienden om hem heen is voelbaar, maar dan is daar ineens Ramses die zingt als nooit tevoren. En één van de mooiste shots van deze opname – die meer dan zes miljoen keer is bekeken – is de blijdschap van Liesbeth. Haar Ramses zo in topvorm!

Muzikanten met lol

De tochtjes door het land met de eend kwamen ter sprake. “Dit is geen eend maar een Citroën!” Gerard heeft daar Bob bij nodig om te demonstreren hoe dat ging. Het levert veel gelach op. Een Ramses die niets met getallen en geld had. Geld gaf hij onmiddellijk uit. “Zonder bagage ben ik vrij”, zong hij daarover. Dan het antwoord op de vraag van een radioloog in het AVL waar hij werd behandeld voor slokdarmkanker. “Hoe gaat het met drinken?” Ramses, die dan al veel slikproblemen heeft, antwoord: “Dat doe ik nog steeds met veel plezier.” Alderliefste moet het al jaren zonder Ramses stellen, maar door het zingen van zijn teksten en ook zeker door dit programma blijft hij zijn grote ‘levende’ inspirator. “Wij waren muzikanten met veel lol.”

Prachtige afsluiting

Hoe hij de uitvaart en begrafenis beschreef was indrukwekkend. “De glimlach had de traan verdrongen en zou dat blijven doen.” Deze zin was een prachtige afsluiting van een bijzondere Bob & Gon middag. Groot applaus was er voor de artiesten en voor Bas en Katelijne van Otterloo die geluid en techniek voor hun rekening namen. Na afloop wist Sylvester Hoogmoed – groot kenner van Shaffy – zich verzekerd van veel belangstelling voor zijn drie boeken. En natuurlijk was ook de nieuwe CD van Alderliefste zeer in trek. De nablijvers werden getrakteerd op nog een geweldig samenzijn waar heerlijk werd gezongen en gespeeld.