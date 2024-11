Blues van John F. Klaver in Bacchus da Musica

Aalsmeer – Het podium tijdens Bacchus da Musica is aanstaande zaterdag 30 november voor gitarist en zanger John F. Klaver. John speelt met zijn trio moderne blues met een authentieke feel; groove en swing staan centraal. Klassiekers van onder andere Eric Clapton en BB King worden afgewisseld met Klaver-originals. John heeft inmiddels zeven albums onder eigen naam uitgebracht en heeft op grote festivals als Moulin Blues, Ribs n Blues en Big Rivers gespeeld. Hij is bij de Dutch Blues Challenge twee maal gekozen als Beste Blues act van Nederland en mocht daardoor meedoen aan de International Blues Challenge in Memphis USA. Ook heeft hij een Blues Award voor beste Nederlandse gitarist in de wacht gesleept. John ademt blues!

Zaterdag wordt John bijgestaan door Iris Sigtermans op basgitaar en Robert-Jan van Schoonacker op drums. Voor de blues liefhebber is dit de uitgelezen kans om een super blues avond in Cultureel Café Bacchus in de Gerberastraat te beleven. Aanvang 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur. Tickets à € 7,50 verkrijgbaar via www.cultureelcafebacchus.nl of, wanneer nog beschikbaar, te koop aan de deur.

Foto: Gitarist en zanger John F. Klaver. Foto: aangeleverd