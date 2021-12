Bloemenlust overgedragen aan gemeente Aalsmeer

Aalsmeer – Bloemenlust is de voormalige bloemenveiling aan de Oosteinderweg. Het is een Aalsmeers monument met grote historische waarde. Het pand is tevens belangrijk cultureel erfgoed. De gemeente wil het gebouw graag behouden en heeft daarom Bloemenlust aangekocht voor de Aalsmeerse gemeenschap en voor toekomstige generaties.

Burgemeester Gido Oude Kotte, portefeuillehouder gemeentelijk vastgoed: “Ik ben trots op het besluit van de gemeenteraad en onderschrijf die volledig. Met de aankoop van Bloemenlust behouden we de historische waarde van de bloemenveiling op deze locatie. Na een ingrijpende restauratie kan het dienen als markant en centraal gelegen punt in Aalsmeer Oost dat sportieve, maatschappelijke, culturele functies huisvest waar inwoners zich kunnen ontplooien. Het is daarmee een aanwinst voor Aalsmeer en in het bijzonder de kern Aalsmeer Oost.”

Architectuur

De voormalige bloemenveiling, hoofdonderdeel van het complex Bloemenlust, is gebouwd in 1921 naar het ontwerp van M. de Klerk (zaal I). In 1927 is er uitgebreid naar het ontwerp van J.F. Staal (pak-zalen) en 1928 naar het ontwerp van ir. J.J. Berghoef(zaal II) in de stijl van de Amsterdamse School.

Functies

Het oude veilinggebouw is een beeldbepalend pand aan de Oosteinderweg. Doordat het een pand met veel oppervlak is, is een brede invulling mogelijk. Op dit moment is sport de belangrijkste invulling, maar ook voor culturele, maatschappelijke en andere functies biedt deze locatie veel mogelijkheden. Daarnaast kan de locatie onderdeel gaan uitmaken van een van de historische, toeristische en groene stepping stones in Aalsmeer.

Kansen

Burgemeester Oude Kotte tot slot: “Door de aankoop ontstaat er ook ruimte om de ontsluiting van de Pontweg te verbeteren en om de kruising waar veel zwaar verkeer over gaat aan te pakken. Doordat in de afgelopen jaren de gemeente Aalsmeer veel maatschappelijk vastgoed heeft afgestoten, biedt deze aankoop ook weer ruimte voor initiatieven die geen plek kunnen vinden elders in de gemeente.”