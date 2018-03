Wedstrijd Aalsmeer Photo over bloemen

Aalsmeer – Tijdens het eerste lustrum van het Aalsmeer Flower Festival (AFF) op zaterdag 16 en zondag 17 juni wordt The Beach van sportpaleis omgetoverd tot een bloemenwalhalla waar duizenden bezoekers zich kunnen laven aan een rijk geschakeerde schoonheid van het product waaraan Aalsmeer zijn wereld beroemdheid heeft te danken: De Bloem!

Inschrijven fotowedstrijd

Het AFF nodigt hierbij fotografen, zowel professionals als hobbyisten, uit om deel te nemen aan de fotowedstrijd om het Flower Festival nog meer luister bij te zetten. Een vakjury kiest uit de inzending de mooiste foto’s. Patrick Spaander (Foto de Boer) vergroot de foto’s op tentoonstellingsformaat en Janna van Zon draagt zorg voor de inrichting. Als thema voor de fotowedstrijd is gekozen voor ‘Bloemen houden van mensen’. Foto’s kunnen tot 15 mei worden ingestuurd naar www.aalsmeerphoto.nl.

Een unieke kans om uw geselecteerde foto aan een breed publiek te tonen. Het zijn de bezoekers die uiteindelijk bepalen welke foto het allermooist gevonden wordt.

Foto: In The Beach werd afgelopen weekend het startsein gegeven voor het Aalsmeer Flower Festival. Onder andere werd een uit Japan overgewaaide Hana Ike Battle (in 5 minuten een mooi bloemstuk maken) gehouden. Menig bezoeker heeft hier vast foto’s gemaakt. Het inzenden voor Aalsmeer Photo waard? Foto: www.kicksfotos.nl