Bloemen maken van een huis een thuis

Regio – De één brengt makkelijker sfeer in huis dan de ander. Maar voor iedereen geldt dat bloemen altijd een versterkende factor hebben. Ze zijn vrolijk, kleurrijk en brengen leven in huis. De belangrijkste functie van je huis is je er thuis voelen. Een plek waar je de controle hebt en je veilig kunt terug trekken. Waar je je verbonden voelt en mee identificeert. Hiervan krijg je het warme gevoel dat ‘thuis voelen’ heet. Zomerbloemen hebben het in zich om dit gevoel te versterken, doordat ze jouw interieur-smaak accentueren.

Smaak

Het fijne aan zomerbloemen is dat ze in allerlei kleuren, vormen en lengtes verkrijgbaar zijn. Dahlia’s zijn er met strakke, ronde bloemen of sierlijke lintbloemen. Gladiolen brengen diversiteit met de langwerpige aren. Lelies maken zonder moeite een natuurlijk statement. En calla’s brengen verfijnde allure. Precies dat om van jouw huis een thuis te maken.

Tips

Gebruik een schone vaas. Wanneer er nog bacteriën van het vorige boeket in zitten, tast dit de nieuwe bloemen aan. Snijd de bloemen schuin af voordat je ze in de vaas zet. Dit zorgt ervoor dat het oppervlakte van de onderkant van de steel groter is en de bloemen optimaal water kunnen opnemen.

Zorg dat er geen blad in het water hangt. Bacteriën vermeerderen zich makkelijk op bladeren, waardoor stelen gaan rotten en bloemen korter leven.

Ververs het water regelmatig, want bloemen fleuren op van schoon water. Zet bloemen op de juiste plek. Ze blijven minder lang mooi op een tochtige plek of in de buurt van rijp fruit. Kijk voor meer informatie over bolbloemen op www.ilsysays.com.

Bron en foto: iBulb