Blij met ‘blauw’ op Westeinder

Aalsmeer – Sinds dinsdag 4 juli heeft de politie dagelijks controles gehouden op de Westeinderplassen. De aanwezigheid van de agenten op de Poel werd duidelijk op prijs gesteld door het varend publiek. Er gingen regelmatig duimen omhoog. Ook zijn agenten aangesproken over overlast door hard varende kleine boten met veelal jongeren voor de motor.

Op zondag 9 juli kreeg de politie een aantal meldingen over een jetski, die aan het ‘scheuren’ was op de kleine Poel. Agenten zijn er heen gevaren en hadden de jetskiër op het oog. De bestuurder de agenten ook en hij maakte zich uit de voeten door gas te geven. De achtervolging is ingezet, maar is gestaakt toen de jetski wegglipte onder een bruggetje door. De jetski is wit van kleur. De schipper droeg een zwart shirt met een opvallende gele streep.

Bij overlast hoopt de politie dat de mensen contact blijven opnemen via 0900-8844. De varende controles voert de politie uit in samenwerking met de handhavers van de gemeente. Bij overtredingen worden boetes uitgeschreven.