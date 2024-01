Black Gospel workshop met Caritas

Aalsmeer – Altijd al eens Black Gospel willen zingen? Zin om je ergens een korte periode in te verdiepen en te genieten van deze warme songs? Het interkerkelijk koor Caritas gaat een workshop doen, want het is nieuwsgierig naar deze vorm van muziek en gaat de uitdaging aan. Caritas wil graag een groot koor vormen en nodigt daarom niet- of oud-leden van harte uit om met elkaar de workshop te doen. Het is een unieke kans, want er is een gespecialiseerde zangcoach aangenomen. Hij zal met zijn ervaring een mooi, artistiek project gaan neerzetten. De begeleiding op de piano is in handen van Tae Young Kim, zij is sinds kort de vaste pianiste van Caritas.

De gospelmuziek werd geboren op de katoenvelden in Amerika. De slaven mochten niet met elkaar praten, maar zingen mocht wel. Zo werden de gospels geboren en ze gaan allemaal over hoop op een betere toekomst. Deze inspirerende muziekstijl heeft door de jaren veel invloed gehad op de moderne muziek, en is nog steeds heel populair. Ben je tussen de 16 en 65 jaar? Doe dan mee. Ervaring is niet nodig, je kunt gewoon niet anders dan meezingen, swingen en klappen met de energieke, hoopvolle muziek!

De workshop start begin maart en de oefenavonden zijn op maandag van 20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout. Tijdens veertien inspirerende avonden en twee zaterdagen (10.00 tot 16.00 uur), werk je aan een prachtig repertoire en het project wordt begin juli beëindigd met een spetterend optreden! Geïnteresseerd of misschien meteen enthousiast, vraag dan meer informatie aan via: caritasblackgospel@gmail.com of bel naar 06-15382996.