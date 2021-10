Binnenruimtes ook weer open bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Bij kinderboerderij Boerenvreugd zijn de OTT boeren en boerinnen en de vrijwilligers blij! Het buitenterrein van de boerderij is alweer een paar maanden open voor publiek, maar de binnenruimtes waren nog altijd gesloten. Sinds dinsdag 28 september is daar verandering in gekomen.

Bezoekers zijn ook weer welkom in de stolp en de hooiberg. Kinderen kunnen weer een kijkje nemen bij de cavia’s en konijnen of lekker spelen met de speelboerderij. In de infohoek komen kinderen alles te weten over ezels en in de leeshoek kan een boekje over dieren gelezen worden.

De opening van de binnenruimtes komt voor Boerenvreugd op een gunstig tijdstip. Met de herfst voor de deur is het fijn dat er voor bezoekers een mogelijkheid is om ook naar binnen te kunnen bij de kinderboerderij in de Hornmeer.