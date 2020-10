Binnenkort plaatsing hamei op Barendebrug

Aalsmeer – Sinds 9 september is de Barendebrug in de Dorpsstraat weer open voor verkeer. Alleen de hamei (bovenbouw) is nog niet geplaatst. Deze wordt binnenkort in twee fases geplaatst. De eerste fase is op 22 oktober en de tweede fase op 11 en 12 november. Tijdens deze drie dagen is de Dorpsstraat, ter hoogte van de Barendebrug, afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Van Cleeffkade met verkeersborden.

De twee fases zijn nodig omdat er nog een aantal onderdelen op maat moeten worden gerealiseerd, die pas na plaatsen van het eerste gedeelte van de bovenbouw kunnen worden ingemeten en gemaakt. Om deze reden zit er drie weken tijd tussen de eerste en de tweede fase.

Momenteel wordt op het terrein van Griekspoor in Nieuw-Vennep nog hard gewerkt aan het restaureren van de bovenbouw van de Barendebrug.

Meer informatie over deze werkzaamheden staan op www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering. Ook zijn de werkzaamheden te volgen via de site van de aannemer: www.griekspoor.nl/aalsmeer. Hier staat de actuele informatie over de planning en de verrichte werkzaamheden.