Bindingkamp: Groeten uit Warnsveld

Door Lola, Elin, Naomi en Lisa

Aalsmeer – Bericht van de deelnemers aan het Bindingkamp in Warnsveld: “Hier is het heel erg leuk. Op Bindingkamp gaan is dan ook zeker een aanrader. We worden elke ochtend om half acht wakker gemaakt met een grote box die heel erg hard liedjes afspeelt. Dat noemen we hier de ‘ochtendtune’.

Bij het ontbijt, de lunch en het avondeten zingen we liedjes, zoals het danklied en het stapellied. We doen iedere dag veel spellen in het bos, op het sportveld en op het kampterrein zelf. Aan het einde en het begin van de dag strijken we de vlag met z’n allen. ‘s Avonds lopen veel kinderen over naar andere kamers, maar de leiding let goed op en stuurt bijna iedereen weer terug naar hun eigen kamer. Zonder effect, want 2 seconden nadat de leiding het licht uit heeft gedaan, gaat iedereen weer kletsen!”