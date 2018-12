Binding Kerstspel heel gezellig!

Aalsmeer – Afgelopen maandagavond 24 december werd het Binding kerstspel ten uitvoer gebracht. Ongeveer dertig jonge spelers, een zes-koppige live-band en nog zeker twintig ondersteunende vrijwilligers speelden het stuk ‘Koning van de camping’ geregisseerd door Jolijn Amorison met ondersteuning van Peter van der Schilden.

Het stuk vertelde het verhaal van een gezin dat gevolgd werd door het televisie programma ‘Ik vertrek, nieuwe stek’. Het gezin vertrok naar Australië en verviel daar van het ene probleem in het volgende, totdat de ouders besloten terug te gaan naar Nederland. Hun dochter echter, bleef achter in Australië met haar nieuwe liefde en nam de camping over. Een prachtig verhaal over zoektochten in het leven, zelden vinden wat je zoekt en de acceptatie daarvan. Afgesloten door het prachtige nummer ‘De mooiste verliezers’ (origineel van Blof) gespeeld door de live-band.

Kampthema’s

Dit alles werd tussendoor nog voorzien van ‘thematisch’ commentaar in de vorm van twee oude ‘dames’ die voor de niet-Bindingganger misschien in raadselen spraken. Echter, hun teksten zaten flink doorspekt met kampthema’s die door de Doopsgezinde kerk en Binding door de jaren heen gebruikt zijn tijdens de kampen. Van: ‘Dient elkander door de liefde’ tot meer recentere thema’s als ‘In Vuur en Vlam’, van alles kwam voorbij.

Prijsvraag

Hieraan was tevens een prijsvraag verbonden! Hoeveel kampthema’s heeft u tijdens het kerstspel gehoord? Tussen de 104 inzendingen die zijn ontvangen, zaten maar liefst 5 goede antwoorden! De Binding feliciteert Jan de Weille, Fien Eveleens, Willem Groenewegen, Brigitte Spa en Cynthia Roos. Na de feestdagen wordt er contact met jullie gezocht om jullie prijs langs te brengen!

En voor iedereen die zich nu afvraagt wat het goede antwoord was? U heeft in totaal 45 kampthema’s in de tekst voorbij kunnen horen komen. Benieuwd naar de thema’s? Op de website van de Binding zijn ze allemaal terug te lezen. En als u toch op de website bent, leest u ook de vacatures voor het bestuur eens door! De Binding is hard op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden!

Collecte

Na afloop van beide voorstellingen is er gecollecteerd voor het niet-gesubsidieerde werk van de Binding en voor de Huntington Campagne. Deze stichting zorgt voor meer bekendheid over deze slopende ziekte en brengt geld bij elkaar voor meer onderzoek naar de mogelijke oorzaken. Door u gulle donaties is een bedrag van 1491,20 opgehaald, waarvoor heel hartelijk dank! De Binding bedankt u hartelijk voor uw aanwezigheid en betrokkenheid dit jaar en wenst u een prachtig 2019!