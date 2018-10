Bijzondere winkel ‘Jij & Ik’ in Ophelialaan

Aalsmeer – Binnen een paar weken opent een nieuwe winkel in de Ophelialaan. Een bijzondere winkel, want medewerkers en cliënten van Stichting Ons Tweede Thuis gaan dit runnen. De naam wordt ‘Jij en Ik’ en het is een gezamenlijk initiatief met Stichting DownTown Ophelia.

In het voormalige pand van Mitchjo, tussen Restaurant Oh! en Ridder & Co, zijn binnenkort allerlei cadeauartikelen te koop, gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. Zo kunnen mensen er terecht voor de meest uiteenlopende houtproducten, kaarsen, textiel of porselein. Maar ook kunstzinnige spullen, zoals schilderijen en kaarten, zullen hier verkrijgbaar zijn. Alles is gemaakt op de verschillende dagcentra van Stichting Ons Tweede Thuis in de regio.

Droom komt uit

Een droom komt uit voor Ons Tweede Thuis-medewerkers Cynthia Stolwijk, Kelly Vink en Kim Maarse. Zij hebben zich binnen de organisatie hard gemaakt voor dit initiatief. “Wij willen dit al zo lang”, legt Cynthia, locatiemanager Werk- en Dagcentrum Middelpolder, uit. “Onze mensen maken zoveel mooie producten, die verdienen gewoon een echte winkel en een breed publiek.”

Kim, werkzaam bij Dagcentrum Amstel-Meer, was in contact gekomen met het bestuur van Stichting DownTown Ophelia en toen ging het balletje snel rollen. “Zij waren ook heel enthousiast en hebben meegedacht over de plek. Alles viel op een gegeven moment samen. Echt geweldig dat dit nu gelukt is. We gaan het in eerste instantie acht maanden proberen, maar hopen natuurlijk dat het lukt om door te zetten.”

Samenwerking winkeliers

De komende weken wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de winkel. Naast de verkoop van spullen komt er ook een klein atelier waar spullen gemaakt gaan worden en later mogelijk ook een koffiecorner. Vanuit de winkeliers wordt enthousiast gereageerd op de komst van de Jij & Ik winkel. “Het is een aanwinst voor de straat”, aldus Ingrid Kranenburg van kinderkledingzaak Teddy’s en Stichting DownTown Ophelia. “Wij willen graag veel met ze gaan samenwerken. De mensen die daar werken kunnen bij de winkels ook allerlei klusjes gaan doen. Bij mij ligt er genoeg klaar. Zij blij, maar zeker ook wij als ondernemers in de straat. Nu is het iedere dag een beetje DownTown in de Ophelialaan.”

Meedoen in maatschappij

Met het evenement op 2 juni heeft DownTown Ophelia geld opgehaald door onder andere sponsors en de loterij. “We wilden dit geld heel graag schenken aan een goed doel dat onze boodschap uitdraagt”, zegt Ilse Zethof, bestuurslid van DownTown Ophelia. “En dat is deze winkel natuurlijk helemaal. Hier kunnen mensen met een verstandelijke beperking ook meedoen in de maatschappij, want ze kunnen meer dan wij denken. Vanuit DownTown Ophelia gaan we ze ook meehelpen met de promotie en zelfs zorgen voor personeel op de zaterdagen. Zo bijzonder deze samenwerking.”

Foto: Arjen Vos. De verhuurder, twee dames van Ons Tweede Thuis, bestuursleden van DownTown Ophelia en ondernemers uit de Ophelialaan.