Bijzondere vangst in vijver bij Schweitzerstraat

Kudelstaart – Gerard van Beek heeft afgelopen week een bijzondere vis gevangen in de vijver bij de Schweitzerstraat. Hij vertelt: “Mijn visvriend is een echte liefhebber van vissen. Vaak komt hij met sterke verhalen van vroeger. Zo beweert hij dat hij zeven snoekbaarzen heeft gevangen in de vijver bij de Schweitzerstraat. Keer op keer probeerde hij me over te halen om daar te gaan vissen. Uiteindelijk, tegen beter weten in, ben ik met hem meegegaan en zijn we daar gaan vissen.

Het werd langzaam donker en we kregen bezoek van een viscontroleur. Hij wist te vertellen dat enkele jaren geleden een grote vissterfte had plaatsgevonden. Hij had wel dertig dode snoekbaarzen gezien. Volgens hem zaten er nu geen snoekbaarzen meer, alleen snoek. Hij bleef maar doorpraten, totdat plotseling mijn dobber er met een vaart vandoor ging. Snel ging het richting het eilandje in het midden van de vijver. Ik sloeg direct aan om te voorkomen dat de vis achter het eilandje zou zwemmen. De vis werd gehaakt, met enorme kracht ging hij door de slip en dreigde alsnog achter het eiland te zwemmen. Gelukkig wist ik dat te voorkomen door snel naar links te lopen. Grote modder wolken kolkten omhoog, toen de vis naar beneden dook.

Toen de vis uiteindelijk binnen ons zicht kwam, zagen we tot onze verbazing dat het geen snoekbaars en ook geen snoek was, maar een meerval. Wat doet daar? Uiteindelijk wisten we hem op het droge te krijgen. Een aantal buurtbewoners kwam nieuwsgierig kijken. ‘Nu weet ik waarom ik hier geen kleine visjes meer vang en alle jonge eendjes verdwenen zijn’. En: ‘Dat beest hoort hier niet’.

‘Niet terug zetten hoor’, was ook een reactie. Nu zegt het visreglement dat je een gevangen meerval in hetzelfde water moet loslaten waar die gevangen is. Goede raad is duur. Maar is de Westeinder niet hetzelfde water? Ik geloof van wel. Dus na de fotosessie en het meten (1 meter en 2 centimeter) het beest in een plastic zak gedaan, vlug in de auto en in de Westeinder bij de loswal weer losgelaten. Ik weet zeker dat ik daarmee de buurtbewoners van de Schweitzerstraat en de meerval een dienst heb bewezen.”