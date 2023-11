Bijzondere hockeywedstrijd bij Qui Vive

De Kwakel – Afgelopen week werd er in De Kwakel een oefenwedstrijd gespeeld door Qui Vive J018-1, onder leiding van coach Kyle Gladwin, tegen het nationale team van Wales O18. Ondanks de stromende regen was de opkomst aan publiek langs de lijn groot. Nadat de volksliederen waren gezongen, werd een sportieve pot hockey gespeeld waarin het tempo hoog lag. De eindstand 4-0 voor Qui Vive. Na het oefenen van shoot-outs werd er gezamenlijk gegeten en werden contacten uitgewisseld. Wales speelde nog de hele week oefenwedstrijden in Nederland in een opmars naar het EK onder 18 en bedankte Qui Vive voor de gastvrijheid en goede organisatie. Een bijzondere ervaring voor de jongens van dit team.