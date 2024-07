Bijzonder bezoek delegatie Uithoorn aan Brunssum

Regio – Een delegatie uit de gemeente Uithoorn is op bezoek geweest in Brunssum (Limburg) waar zij op uitnodiging van die gemeente en Jack Aldewereld aanwezig waren. Aldewereld (1943) maakt zich zeer actief om de herinnering levend te houden aan de holocaust en de redding die hem ten deel viel en 220 andere Joodse kinderen. Jack zijn ouders woonden in Uithoorn. Net als de meeste joden zijn zij via Amsterdam en Westerbork uiteindelijk in de kampen van de Nazi’s vermoord. Maar Jack is als baby gered. Hij is door de ondergrondse naar Brunssum gebracht. Daar in Limburg zijn in totaal 251 kinderen ondergebracht die allen de oorlog overleefd hebben.

Plaquette met namen van vermoorde families

Jack Aldewereld heeft onder meer ervoor gezorgd dat er nu ook in gemeente Uithoorn een herinnering bestaat aan de weggevoerde Joodse families. Aan de wand van het Spoorhuis, het vroegere station van Uithoorn, is een plaquette opgehangen met de namen van alle weggevoerde en vermoorde Joodse families.

Op uitnodiging van Jack Aldewereld en de gemeente Brunssum is een delegatie onlangs naar Limburg gereden. Deze delegatie bestond uit leden van de het 4 mei-comité Uithoorn, enkele raadsleden en stond onder leiding van burgemeester Pieter Heiliegers. Doel van het bezoek was om te zien en te horen hoe de Joodse kinderen in Brunssum gered zijn. Daarnaast wilde de delegatie inspiratie opdoen hoe ook in de gemeente Uithoorn de herinnering levend kan worden gehouden.

80 jaar bevrijding in 2025

Burgemeester Heiliegers: “Het was bijzonder om te ervaren dat beide gemeenten verbonden zijn door deze geschiedenis. Op de terugreis zijn er al veel ideeën genoemd hoe we in gemeente Uithoorn ook de herinnering aan de oorlog en deze bijzondere geschiedenis levend kunnen houden. Zeker met de viering van 80 jaar bevrijding in 2025 wil de gemeente de 4 mei comités in Uithoorn en De Kwakel stimuleren en indien gewenst extra ondersteunen om daar iets moois van te maken.”

Jeroen Albers (raadslid Groen Uithoorn) na het bezoek: “Wat voor mij er bovenuit stak is dat er in Brunssum, ondanks een grote groep NSB-ers, er geen enkel kind is verraden in die tijd.” Judith Beuse (raadslid DUS!): “Het ontvangst van de heer Aldewereld was ongeëvenaard. Indrukwekkende verhalen over moed, verlies, strijdvaardigheid en medemenselijkheid in oorlogstijd.” Chris Woerden (comité 4 mei Uithoorn): “Geweldige samenwerking en betrokkenheid van de gemeente Brunssum met het oorlogsverleden van Jack Aldewereld en het zichtbaar maken van belangrijke locaties met een referentie naar 1940-1945.”

De Uithoornse delegatie heeft verschillende plekken bezocht waar de Joodse kinderen in benauwde tijden werden verstopt. Ook hebben ze de film gezien die Brunssum speciaal over dit onderwerp gemaakt heeft.

Foto: gemeente Uithoorn

Foto: Jack Aldewereld overhandigt burgemeester Heiliegers een pakket met Limburgse delicatessen