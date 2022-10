Bijna 250 bezoekers op Divali lichtjesfeest

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 15 oktober was het Flower Art Museum het podium van Divali (of Diwali), het feest van de duizend lichtjes. Een groot aantal bezoekers uit Aalsmeer en (verre) omstreken kwam om het vrolijke feest gezamenlijk te vieren en een inkijkje te krijgen in de Indiase tradities. Onder de bezoekers waren ook wethouder Willem Kikkert en mevrouw Sowmya, First Secretary van de Indiase Ambassade.

Bijna 250 bezoekers, jong en oud, genoten van de lichtjes en de versieringen, de Indiase snacks en lekkernijen en de workshops. Ook de kraampjes met zelfgemaakte kunst en traditionele artikelen werden goed bezocht. De kleine Indiase ondernemers waren erg blij met en dankbaar voor de mogelijkheid te vertellen over Indiase tradities en de verkoop van artikelen. Roopa Potdar, inwoonster van Aalsmeer, heeft het initiatief genomen voor het organiseren van Divali in Aalsmeer. Daarbij kreeg zij hulp van vriendinnen, familie en Participe Amstelland. Ze kijkt heel tevreden terug op het evenement en het aantal bezoekers. Vanuit de Indiase gemeenschap, maar ook van andere bezoekers, heeft zij vele hartverwarmende reacties ontvangen. Ook hebben mensen al laten weten graag te willen helpen als zij volgend jaar opnieuw Divali gaat organiseren.

Constantijn Hoffscholte van het Flower Art Museum is verheugd over het feit dat het museum een plek mocht bieden voor het lichtjesfeest. “Het museum is niet alleen een museum, maar ook een ontmoetingsplek. Er zijn regelmatig concerten, vandaag is er Divali, onlangs was er het Groot Aalsmeers Dictee en binnenkort verwelkomen we ook Poolse en Nederlandse Aalsmeerders bij een activiteit.”

Tijdens het vrolijke en kleurrijke feest op deze bijzondere locatie zijn veel foto’s gemaakt. Een aantal hiervan zijn te bekijken op participe-amstelland.nu/divali.

Foto: Wethouder Willem Kikkert steekt een kaarsje aan tijdens Divali samen met mevrouw K.C. Sowmya, First Secretary van de Indiase Ambassade, en initiatiefneemster Roopa Potdar. Foto: Ria Scheewe