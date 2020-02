Bijeenkomst voor start AutoMaatje Aalsmeer

Aalsmeer – Op 2 maart gaat ANWB AutoMaatje Aalsmeer van start en voor deze service zijn Participe Amstelland en Aalsmeer Voor Elkaar op zoek naar chauffeurs en inwoners die deelnemers telefonisch te woord willen staan en/of de ritten willen plannen.

Lijkt het u/jou leuk om vrijwilliger te worden voor AutoMaatje Aalsmeer? Op maandag 24 februari wordt een bijeenkomst georganiseerd waar informatie gegeven wordt, waar vragen gesteld kunnen worden en andere geïnteresseerden ontmoet kunnen worden. De bijeenkomst is van 13.00 tot 14.00 uur in ’t Kloosterhof in de Clematisstraat 16.

Voor meer informatie kan ook een mail gestuurd worden naar info@automaatje-aalsmeer.nl of bel 0297-303141.