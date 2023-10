Bijeenkomst ‘Vinden en binden van vrijwilligers’

Aalsmeer – Vrijwilligers zijn belangrijk voor het reilen en zeilen van veel maatschappelijke organisaties. Maar voor deze organisaties is het vaak een uitdaging om nieuwe vrijwilligers te werven en bestaande vrijwilligers te behouden. Daarom organiseert Vrijwilligerscentrale Amstelland (bekend van Aalsmeervoorelkaar) op donderdag 23 november de themabijeenkomst ‘Vinden & Binden van Vrijwilligers’. De bijeenkomst is exclusief voor organisaties in Aalsmeer en Kudelstaart die werken met vrijwilligers. Denk hierbij aan de zorg, welzijn, sport, cultuur, natuur en kerk.

Tips en ervaringen

De bijeenkomst wordt geopend door directeur Eerde de Swart. Hij biedt inzicht in recente landelijke ontwikkelingen en geeft praktische tips over het vinden en binden van vrijwilligers. Vervolgens delen enkele gerenommeerde Aalsmeerse organisaties hun verhalen en uitdagingen. Aan het einde van de sessie gaan deelnemers en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek over hun ervaringen en mogelijkheden. De bijeenkomst op donderdag 23 november is van 17.00 tot 19.00 uur en wordt gehouden in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1. Inloop vanaf 16.45 uur.

Er zijn geen kosten aan verboden, maar vooraf aanmelden wordt wel gevraagd en kan door een email te sturen aan Eerde de Swart van Vrijwilligerscentrale Amstelland: eswart@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl of via: https://www.aalsmeervoorelkaar.nl/cursusaanbod/5307#meedoen