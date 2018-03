Bieb nog week dicht voor de Huiskamer

Aalsmeer – De bibliotheek in Aalsmeer gaat nog een keer tijdelijk een weekje dicht. De verbouwing van De Oude Veiling, het gebouw waarin de bibliotheek is gevestigd, is nog in volle gang. De sluiting duurt een week, van maandag 9 tot en met zaterdag 14 april. Vanaf maandag 16 april is de bibliotheek weer geopend. De bibliotheek wil ervoor zorgen dat de verbouwing tot weinig overlast bij haar bezoekers leidt. Sommige werkzaamheden, zoals in dit geval, zijn echter zo ingrijpend dat het niet mogelijk is om de bibliotheek open te houden.

Gevolgen voor klanten

Zaterdag 7 april is de laatste kans om voor de sluiting boeken te lenen en reserveringen op te halen. Voor iedereen die zijn/haar boeken eigenlijk had moeten terugbrengen in deze periode geldt dat men deze boeken nu mag thuishouden tot uiterlijk 23 april. Leden kunnen met hun pas ook terecht bij de andere vestigingen in Amstelland of bij bijna alle andere bibliotheken in Nederland.

Nieuwe Oude Veiling

Vanaf maandag 16 april is de bibliotheek weer open voor bezoekers. De werkzaamheden zullen nog wel tot de zomer van 2018 blijven doorgaan. De Oude Veiling wordt omgetoverd tot een prettige ontmoetingsplek: de Huiskamer van Aalsmeer. Meer informatie is te vinden op www.debibliotheekamstelland.nl/aalsmeer

De Oude Veiling is een samenwerkingsverband van ESA, Ons Tweede Thuis, Cultuurpunt Aalsmeer, de Bibliotheek Amstelland, AM match en de gemeente Aalsmeer.