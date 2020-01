Bibliotheek pakt uit met voorleesdagen

Amstelland – De Nationale Voorleesdagen (van 22 januari tot 1 februari) wordt weer goed gevierd in Amstelland. De bibliotheek nodigt alle ouders en kinderen van 2 tot 6 jaar uit om van voorlezen en theater te komen genieten.

Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, het is ook belangrijk voor de taalontwikkeling. Een goede reden om daar tijdens de Voorleesdagen extra aandacht aan te besteden. De bibliotheek organiseert leuke en inspirerende activiteiten voor kinderen van 2 tot 6 jaar en hun ouders. Het Prentenboek van het Jaar 2020 staat centraal: ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar.

Moppereend

De voorleesdagen worden afgetrapt met feestelijke voorleessessies in de bibliotheken op woensdag 22 januari (15.30 tot 16.00 uur). Er wordt voorgelezen uit Moppereend en in de bieb op het Stadsplein Amstelveen mogen de kinderen zelf een mopperende eend knutselen.

Muzikale voorstelling

Op zaterdag 25 januari komt de muzikale voorstelling ‘Wie heeft de vijver leeggehaald?’ naar de bibliotheek in de Marktstraat in Aalsmeer (11.00 – 12.00 uur). De spelers Renée Menschaar en Arjan Smit (bekend van Sesamstraat) ontwikkelden de voorstelling speciaal voor de Voorleesdagen. Leuk voor kinderen vanaf drie jaar en oudere broertjes en zusjes. De kaartjes kosten 6 euro per kind via de website van de bibliotheek.