Bibliotheek nog dicht, AfhaalBieb blijft open

De Ronde Venen – ‘Fijn dat dit er is. Ik zat van de week heerlijk in mijn boek te lezen en dacht ik ga snel nog een nieuw boek reserveren voordat dit boek uit is.’ ‘Ik kreeg net het mailtje dat ik het informatieboekje voor mijn zoon af kon halen. Zo fijn, dan kan hij aan z’n werkstuk beginnen. Bedankt!’ ‘Zóóó fijn dat jullie dit doen! Ben er zo blij mee, juist in deze tijd. Bedankt hoor.’

Dit zijn slechts enkele van de vele blije reacties die we krijgen van klanten die dankbaar gebruik maken van de AfhaalBieb. De ‘Afhaalbieb’ is in het leven geroepen tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Ook nu maakt men er weer dankbaar gebruik van, want juist nu is lezen een hele fijne afleiding en tijdsbesteding. Reserveren kan online en je krijgt bericht als de boeken klaar staat om opgehaald te worden. Voor meer informatie over de Afhaalbieb, kijk op: www.bibliotheekavv.nl/afhaalbieb. De AfhaalBieb blijft in elk geval tot 2 maart open.

Bibliotheek aan huis

Kun je, door corona of om een andere reden, niet naar buiten, maar wil je toch boeken lenen? De Bibliotheek biedt tijdens deze corona-golf de mogelijkheid de boeken thuis te laten bezorgen. Kijk voor meer informatie over de Bibliotheek aan huis op: www.bibliotheekavv.nl/bibliotheek-aan-huis.

Op bijgaande foto de AfhaalBieb in Abcoude