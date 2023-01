Bibliotheek inspireert tijdens Nationale Voorleesdagen

Aalsmeer – Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 25 januari tot en met 4 februari inspireert de Bibliotheek graag met een mooi programma en tips om het voorlezen nog leuker te maken. Traditiegetrouw trapt de Bibliotheek af met het voorleesontbijt op woensdag 25 januari. Burgemeesters en wethouders lezen dan voor uit het prentenboek van het jaar ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ in de bibliotheken in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen Stadsplein.

Tijdens De Nationale Voorleesdagen worden in de bibliotheek allerlei evenementen georganiseerd rondom voorlezen voor (klein)kinderen. Voorlezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en zo leren ze vooral nieuwe woorden. In boeken en verhalen wordt gereisd naar alle hoeken van de wereld: Er worden andere continenten en culturen bezocht, maar ook in eigen omgeving wordt over de grens gegaan. Daarnaast zorgt een voorleesmoment tussen jou en je (klein)kind voor een mooie band en herinneringen. Wie vandaag een prentenboek in huis haalt, kan vanavond al zo’n heerlijk voorleesmoment beleven. Een goed begin van een leuk, dagelijks ritueeltje – het begin van het jaar is daar een uitstekend moment voor.

Voorleesontbijt

Iedereen die wil meeluisteren is van harte welkom bij het voorleesontbijt. Wil je ook mee-ontbijten? Zorg er dan voor dat je je vooraf aanmeldt, het aantal plaatsen voor het ontbijt is beperkt. Het voorleesontbijt is op woensdag 25 januari van 9.00 uur tot 10.00 uur in de bibliotheken in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen Stadsplein.

Webinar interactief voorlezen

Maandag 30 januari kan het online webinar Interactief voorlezen aan kinderen van 0 tot 6 jaar gevolgd worden. Bij interactief voorlezen ga je nog een stapje verder: je gaat dan een gesprek aan met je kind over het verhaal. Dat maakt het voorlezen nog leuker én waardevoller. Alle tips over hoe je dit doet, is te horen tijdens het gratis webinar dat wordt gegeven via Zoom. Aanmelden kan tot 30 januari 12.00 uur via de website van de bibliotheek Amstelland.

Poppenspeler Jogchem Jalink

Zaterdag 4 februari worden de Nationale Voorleesdagen afgesloten met poppenspeler Jogchem Jalink. Hij neemt alle speelgoedbeesten uit het verhaal van Maximiliaan Modderman mee, en brengt samen met hen het verhaal tot leven. De voorstelling is in bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat van 11.00 tot 11.30 uur. Leden betalen zes euro en niet-leden twaalf euro.

Kijk voor meer informatie, aanmelden ontbijt, kaartverkoop en het volledige programma op de website www.debibliotheekamstelland.nl