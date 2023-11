Weer kerstpakkettenactie Participe in Aalsmeer

Aalsmeer – Ook dit jaar organiseert Participe Amstelland een kerstpakkettenactie, dit jaar samen met Stichting Anders. De pakketten zijn bestemd voor inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of wel eens extra in het zonnetje gezet mogen worden. Het doel is om 100 kerstpakketten samen te stellen met leuke, mooie en lekkere (houdbare) artikelen. De actie vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Voor de inwoners die in de afgelopen jaren een pakket hebben ontvangen was het pakket een grote en zeer welkome verrassing!

Help mee

Om ook dit jaar mooie pakketten samen te kunnen stellen is hulp nodig! Er kunnen (houdbare) producten ingeleverd worden voor in de pakketten, zoals bijvoorbeeld kaarsen, koffie, thee, chocolade, keukengerei, doucheschuim, kerstartikelen, enzovoort. Ook kan geld gedoneerd wordren voor de actie. Dat kan door overschrijving op NL96RABO0382368835 ten name van Participe Amstelland onder vermelding van kerstpakketten Aalsmeer of door het scannen van de QR-code op www.participe-amstelland.nu/kerstpakketten-aalsmeer. Op de website is ook alle informatie over de actie te vinden. Elke euro die wordt gedoneerd, wordt volledig besteed aan de inhoud van de kerstpakketten.

Nomineren

Ken jij iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken of het verdient om in het zonnetje gezet te worden? Participe en stichting Anders nodigen inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart uit om iemand te nomineren voor een kerstpakket. En nog mooier, het pakket mag persoonlijk overhandigd worden. Tot 14 december mogen inwoners (maximaal twee) mensen of gezinnen nomineren. Ook het aanmeldformulier voor nominaties staat op www.participe-amstelland.nu/kerstpakketten-aalsmeer.