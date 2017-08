Bezoekersroute Flora Holland: Uitmuntend

Aalsmeer – In totaal 229 bezoekers beoordeelden de bezoekersroute van bloemenveiling Royal FloraHolland in 2016 met een zeer goed tot uitstekend. Daarom ontving de veiling afgelopen maand uit handen van Trip Advisor het certificaat Uitmuntend. “Dat hadden wij zonder de tomeloze inzet van onze collega’s van het Bezoekerscentrum nooit behaald”, aldus FloraHolland in een reactie.

Elk jaar volgen duizenden nationale en internationale consumenten in alle vroegte de bezoekersroute van de wereldwijde marktplaats. Om met eigen ogen de drukte op de vloer, het verhandelen op de klok en de enorme hoeveelheid prachtige bloemen te zien en ervaren.

Aan het einde van de bezoekersroute kunnen bezoekers via een greenscreen ‘meedraaien’ in het verdeelproces en foto’s maken tussen de mooiste bloemen en planten. Via social media zijn deze greenscreen-items deelbaar met hun familie en vrienden!

Ook de veiling bezoeken? Vroeg opstaan is wel een vereiste, maar dat is een bezoek aan de veiling meer dan waard. Onderstaande recenties zijn overtuigend:

“A ‘must visit’ if you love flowers!! This would be the most amazing excursion of my 10 day Holland Tulip river cruise vacation”

“Fantastisch om te zien op welke manier en met welke snelheid de hier aangevoerde bloemen behandeld worden. Zeer goed overzicht en toffe ervaring. Wel zien dat je er om 7 uur bent om alles goed te kunnen volgen.”

“Prachtig om zoveel bloemen bij elkaar te zien, en wat een logistieke operatie zal daar achter zitten!!”

Bron: Royal FloraHolland