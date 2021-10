Bewonersavond in raadhuis na brand in Centrum

Aalsmeer – Vanavond, woensdag 27 oktober, wordt vanaf 19.30 uur in het raadhuis een bewonersavond georganiseerd in verband met de grote brand in een pand in de Zijdstraat. De brandweer is aanwezig om vragen te beantwoorden.

Een aantal omwonenden heeft de nacht doorgebracht in een hotel nadat ze eerder op de avond waren opgevangen in het raadhuis. Burgemeester Oude Kotte spreekt van “een zeer intense gebeurtenis met een enorme impact” voor de betrokkenen en omwonenden.

Onderzoek

Naar de oorzaak van de brand wordt een onderzoek ingesteld. De politie vraagt aan iedereen die iets heeft gezien wat belangrijk kan zijn voor het onderzoek om zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Stichting Salvage handelt de schade verder af.