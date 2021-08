Schiphol-Rijk – Op de Boeingavenue is donderdag 26 augustus een bestelbus in brand gevlogen. De brand werd rond 11.00 uur in de ochtend ontdekt.

Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen naar de brand te gaan. De brandweer heeft water uit een nabij gelegen sloot gepompt en de bestelbus geblust.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De bestelbus raakte total loss en is afgesleept door een berger.

