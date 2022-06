Beroemde schop onder de kont voor meester Antoine

Aalsmeer – De afgelopen week was de ‘pensioen-feestweek’ op de Jozefschool ter ere van het afscheid van meester Antoine Zwagerman. Na 37 jaar legt hij zijn functie als directeur van de Jozefschool neer om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten.

Veel activiteiten

De hele week zijn er vele leuke activiteiten georganiseerd. Een afscheidsdiner verzorgd door Delicious Kitchen voor alle leerkrachten. Een heerlijke barbecue met een optreden van Little Boogie Boy Hein Meijer was een groot succes. Het was voor de kinderen een ware belevenis: Kerkvieringen, patat en ijsjes eten, opening van het Meester Antoine plein, klassenoptredens en het zingen van een, speciaal voor meester Antoine geschreven, lied.

Jozefcamping

Vrijdag was het schoolplein omgetoverd tot de Jozefcamping. Veel leerkrachten en kinderen waren leuk verkleed. Er was een spookhuis, stormbaan, lasergame, oliebollen en als klap op de vuurpijl natuurlijk het officiële en traditionele afscheidsmoment van de Jozefschool: de erehaag van alle leerlingen met de schop onder de kont. Een jarenlange traditie op de Jozefschool: als leerlingen van groep 8 afscheid namen van school, kregen zij van meester Antoine een schop onder hun kont. Zij liepen door een erehaag, gemaakt door alle leerlingen van de school, en aan het eind van de haag werden ze opgewacht door meester Antoine, die hen met een ferme trap onder de kont de school uitschopte.

Beroemde schop

Uiteraard moest meester Antoine hier nu zelf ook aan geloven. Onder toeziend oog van alle kinderen, leerkrachten, belangstellende ouders en zijn familie liep meester Antoine door een lange erehaag van kinderen waar hij aan het eind werd opgewacht door juf Lisette, aan haar de eer om meester Antoine de beroemde schop onder zijn kont te geven. Het was een fantastische feestweek! Meester Antoine draagt het stokje vanaf nu over aan René Veerman. Geniet van je pensioen meester Antoine!