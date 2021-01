‘Beroemde’ boom naar laatste rustplaats gebracht

Aalsmeer – Woensdag 27 januari is in de vroege ochtend de ‘beroemde’ boom bij de watertoren omgehaald. De solitaire wilg kon niet behouden blijven en moest wijken voor het nieuwe Waterfront. De nieuwe wandelboulevard gaat qua groen onder andere opgevrolijkt worden met zeventien bomen.

Toch gaat menigeen het verdwijnen van de boom, die volgens de gemeente in slechte staat verkeerde en niet sterk genoeg was om te verplaatsen, aan het hart. Goed nieuws is daarom dat de wilg een tweede leven krijgt. Gelijk na het kappen is de boom naar zijn laatste rustplaats gebracht, naar het tegenover gelegen Flower Art Museum.

De waarschijnlijk meest gefotografeerde boom in Aalsmeer krijgt een ludiek eerbetoon. Beeldhouwer en museumcurator Karina Tan gaat van de oude wilg een sculptuur maken, die in de tuin van het museum komt te staan. Daarnaast gaat het Flower Art Museum de wilg stekken om vanuit de oude boom een nieuwe te laten groeien. Een beetje een bijdrage aan de bewustwording van de noodzaak om bomen en bossen zoveel mogelijk te behouden.

De gemeente is blij met het initiatief van het Flower Art Museum. “De boom wordt nu heel creatief op kunstzinnige wijze behouden. Dat steunen we van harte”, aldus wethouder Bart Kabout van Ruimtelijke Ordening.

Foto’s: Barend Nap